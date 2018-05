ESCLUSIVA TMW - Pro Piacenza, Burzoni: “Assoluzione? Sempre stati ottimisti”

Il Presidente Burzoni del Pro Piacenza, in seguito all’assoluzione stabilita dal Tribunale Federale, affida a Tuttomercatoweb le sue sensazioni su una sentenza che, di fatto, non lo aveva mai preoccupato.

Partiamo dalle certezze: la salvezza è matematica. La fine di un incubo?

Non parlerei assolutamente di fine di un incubo perché la squadra è sempre stata serena ed ha affrontato tutte le gare di campionato con tranquillità e con la consapevolezza di poter raggiungere l’obbiettivo della salvezza diretta senza dover ricorrere agli spareggi.

Come avete vissuto quest'ultimo periodo in società? Secondo lei, la squadra ne ha risentito?

Come già detto, abbiamo vissuto questo periodo lavorando con la consueta serenità cercando di trasmetterla anche alla squadra che ha dimostrato grande carattere non facendosi influenzare dalle altre vicende.

Siete sempre stati ottimisti sull'esito del giudizio? Eravate convinti della bontà del vostro operato?

Siamo sempre stati ottimisti, convinti della bontà del nostro lavoro e consapevoli di aver operato in buona fede, come del resto evidenziato dalla motivazione del Tribunale Federale Nazionale; abbiamo riposto anche grande fiducia nell’operato del nostro Legale Avv. Cesare Di Cintio, fiducia ampiamente rincompensata dall’ottimo lavoro svolto. Colgo l’occasione per ringraziarlo pubblicamente.