“Da questo momento tutte le partite previste dal calendario contro il Pro Piacenza verranno dichiarate vinte a tavolino per 3-0 dalla squadra avversaria di turno”. Cosi a TuttoMercatoWeb l’avvocato Luciano Ruggiero Malagnini. “Questa situazione del Pro Piacenza non doveva verificarsi perché quando ha presentato domanda di iscrizione al campionato sarebbe stato opportuno negargli la partecipazione, le criticità si sono trasformate in qualcosa di più. Quando queste società vengono rilevate la Federazione deve adottare le norme di onorabilità e di solidità finanziaria. Bisognerebbe fare attenzione prima di consegnare le società, serve maggiore controllo da parte degli organi predisposti”.

Cuneo-Pro Piacenza 20-0 è un momento che rimarrà a lungo.

“Mi dispiace per i ragazzi che sono andati a giocare... le famiglie si sono prestate a far andare i ragazzini a giocare, se la partita fosse stata undici contro undici sarebbe stata una soddisfazione. Ma undici contro sette, giusto per giocare ed evitare l’esclusione - che poi è arrivata comunque - , no. Non va bene”.

È un caso che farà rumore?

“No. Si sapeva che sarebbe finita così. Credo che nel girone non ci sarà più la retrocessione diretta, ma si faranno i playout. Comunque mi aspetto maggiori controlli prima di concedere la licenza nazionale”.