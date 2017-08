ESCLUSIVA TMW - Pro Piacenza, Pea: "Ci salveremo senza playout"

© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

Prosegue la preparazione del Pro Piacenza, che si appresta a vivere una nuova stagione tra i pro, anche se per i rossoneri la stagione è già iniziata, con la partita di Tim Cup. Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com parla il tecnico Fulvio Pea.

Che valutazione dai alla gara di Tim Cup?

"La Coppa Italia Tim è arrivata quasi per caso, visto che siamo stati ammessi dopo la rinuncia della Viterbese, e sinceramente abbiamo incontrato una buona squadra, meglio attrezzata rispetto a noi. Forse il risultato è stato troppo severo, ma da sportivo penso che sia stato giusto che sia stato il Vicenza a qualificarsi".

Come valuti il mercato che state conducendo?

"Il mercato per noi piccoli club è vincolato dal budget, però, grazie alla volontà di alcuni calciatori e alla disponibilità di squadre blasonate, abbiamo allestito una squadra che potrà salvarsi senza passare dai playout".

Dei gironi, invece, al momento attuale, che idea ti sei fatto?

"Io mi sono sempre adeguato alle regole, quindi anche in questo caso mi allineo con la mia filosofia, adeguandomi agli orari e agli avversari del nostro girone, indipendentemente quali saranno".

Cosa ti aspetti da questa stagione?

"Non ho aspettative particolari, se non quelle di aiutare il club ad incrementare ulteriormente solidità e credibilità, in un calcio dove ormai è sempre più difficile programmare".