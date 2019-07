© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non è ancora stato scelto l'allenatore che guiderà la Pro Vercelli nella prossima stagione, ma la scelta è ormai prossima. Nessun nome adesso in pole, il club si è preso ulteriore tempo per valutare, come ha confermato il Ds Massimo Varini ai microfoni di Tuttomercatoweb.com:

"A oggi novità non ce ne sono, lunedì il presidente incontrerà il profilo che vuole e credo che, non oltre martedì, sarà ufficializzato. La scelta non voglio prenderla io, ho dato le mie indicazioni ma sarà poi patron Secondo ad avere l'ultima parola".