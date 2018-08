ESCLUSIVA TMW - Pro Vercelli, Varini: "Rinvio? Succede solo in Italia"

Fonte: Dalla nostra inviata Claudia Marrone

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il direttore sportivo della Pro Vercelli Massimo Varini ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com ha commentato lo slittamento al 31 agosto della chiusura del mercato: “Dare comunicazione di questa cosa alle quattro meno dieci, a mezza giornata dalla chiusura prevista per domani alle 12:00 è una cosa che può succedere solo in Italia, ormai siamo abituati. Sarebbe stato strano che si fosse deciso per tempo, come dovrebbe succedere normalmente. E non lo dico per me, che ora prendo la macchina e torno a Vercelli che è qui vicino, ma per chi viene da Palermo o chissà dove, ha prenotato stanze e voli e può andare via già ora perché ora si concluderà poco o nulla. Col rinvio di una settimana si sposteranno gli incontro verso la chiusura in attesa dei soliti saldi di fine stagione”.