ESCLUSIVA TMW - Racing Fondi, fatta per Fabinho. Si chiude a breve

© foto di Loris Cerquiglini/LR Press

Colpo in entrata per il Racing Fondi. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione il club del presidente Pezone ha chiuso per l'arrivo di Fabinho, laterale brasiliano lo scorso anno a Vicenza. La prossima settimana la chiusura ufficiale dell'operazione con la definizione degli ultimi dettagli.