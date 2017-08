ESCLUSIVA TMW - Racing Fondi, porte aperte per Serra

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Ha già esordito in Serie A con la maglia del Cagliari, nella sfida contro l'Atalanta, ma per Federico Serra potrebbero presto aprirsi le porte della Serie C, dove andrebbe per trovare continuità. Secondo quanto raccolto da TMW, il classe '97 è finito nel mirino del Racing Fondi.