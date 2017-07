ESCLUSIVA TMW - Ravenna, forte interessamento per Cenci

© foto di Giovanni Padovani

Il futuro di Christian Cenci, mezzala classe '98 del Cesena, potrebbe essere in Serie C. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com il Ravenna sarebbe fortemente interessato al giovane centrocampista e starebbe cercando di chiudere la trattativa per anticipare la concorrenza di San Marino, Rimini e Forlì. Già nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca e le relative firme sui contratti.