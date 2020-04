esclusiva Ravenna, Foschi: "Servono protocolli sanitari diversi per le varie categorie"

vedi letture

Una risalita in classifica, una zona playout che stava per essere lasciata alle spalle: ma il Coronavirus e lo stop forzato hanno bloccato al momento il tutto. E anche per il Ravenna sarà quindi un lungo periodo di attesa per capire come le situazioni si svilupperanno.

Intanto, i microfoni di TuttoMercatoWeb.com hanno contattato il tecnico dei giallossi Luciano Foschi.

Nodi ancora da sciogliere, ma i protocolli sanitari non appaiono applicabili per la C.

“Gli addetti ai lavori devono distinguere tra le varie categorie, perché ognuna ha bisogno delle sue attenzioni. Questo significa che servono protocolli differenziati e adeguati alle esigenze e alle possibilità di ogni lega, che va gestita in modo diverso dall'altra. Il protocollo attuale è a misura di Serie A, quando il tutto potrà essere più elastico si procedere con le normative sanitarie per B e C”.

Giusto quindi ripartire, anche più avanti?

“Ripartire vorrebbe dire che si sono risolti tanti problemi, e di questo ne saremmo felici, ma non è così semplice, perché nessuno sarà pronto. Fisicamente in 15-20 giorni i ragazzi, che si stanno anche allenando a casa, potranno ritrovare la condizione, ma mentalmente non sarà semplice, soprattutto dopo un lungo periodo particolare in cui non si poteva nemmeno uscire all'aria aperta. Servirà molto tempo per rimettersi in campo con i valori che necessita una gara. Di riprendere saremo contenti e vogliosi, ma no pronti”.

La voglia di fare si era vista anche nell'ultimo scorcio di campionato. Che stagione è stata finora?

“In questo campionato abbiamo fatto due percorsi, il primo quello fino a dicembre, in cui avevamo anche una rosa corta, poi da gennaio, con gli innesti, siamo cresciuti nel taso tecnico, abbiamo fatto una buona seconda parte di stagione: sono certo che, in caso di ripresa, centreremo anche la salvezza. Che si merita anche la proprietà, soprattutto in questo momento: si è subito mostrata molto disponibile con tutti i tesserati, sia per le esigenza extra campo che per quelle sanitarie, siamo sempre stati messi in sicurezza”.

Generalizzando, invece: che campionato è stato?

“Nel nostro girone ci sono ottime formazioni, come Carpi, Reggiana, SudTirol, giusto per citarne alcune, ma credo che, per la continuità mostrata, il Vicenza abbia tutte le carte in regola per meritarsi la B. I biancorossi si sono costruiti il vantaggio dalle concorrenti, credo lo avrebbero portato in fondo”.

Un'ultima cosa: al via un contest di cucina, via social, per la squadra. Chef anche mister Foschi?

“Ho da poco sfornato una pastiera napoletana... quindi, perché no? Però non sono social!”.