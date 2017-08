ESCLUSIVA TMW - Ravenna, Gallinetta: "Questa la giusta soluzione per me"

© foto di Marco Farinazzo/TuttoLegaPro.com

Esordio con la nuova maglia subito da ex per Alberto Gallinetta, guardapali del Ravenna subito pronto ad affrontare, nell'odierna sfida di Coppa Italia Serie C, il Santarcangelo, dove ha militato nella passata stagione. Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ecco le sensazioni del portiere a poche ore dalla contesa.

La carriera di Gallinetta riparte da Ravenna: cosa ti ha spinto a fare questa scelta?

"Contrattualmente sono all'ultimo anno con la Juventus, è quindi una stagione importante per me, che devo sfruttare al massimo perché ne vale il mio futuro. Il Ravenna sta crescendo molto, nel corso degli anni ha mostrato una certa solidità e un'ottima progettualità, ho ritenuto fosse la giusta soluzione per le mie esigenze".

E proprio il Ravenna si contrapporrà al Santarcangelo, tua ex squadra, nel primo confronto ufficiale della stagione. Quali sono le tue sensazioni?

"A dir la verità, dei miei vecchi compagni, sono rimasti solo in due, ma mi fa comunque piacere ritrovare quell'ambiente, spero di poter giocare perché comunque ha sempre un sapore particolare il vedersela con le squadre dove si è passato momenti importanti. Io a Santarcangelo partivo svantaggiato, davanti avevo Nardi, che ora è meritatamente approdato in B, ma Michele per me è stato un grosso punto di riferimento sportivo e umano: nello spogliatoio lo è stato per tutti".

Da questa Coppa cosa ti aspetti invece?

"Non mi aspetto niente, per ora è una sorta di fase di preparazione. A oggi è comunque un evento per proseguire la nostra strada, ci teniamo quindi a far bene perché è un buon banco di prova che ci servirà per adattarci alla categoria, per misurarsi con gli avversari, ma guardiamo passo per passo quello che sarà il futuro".

Quindi è presto anche per parlare di obiettivi in campionato?

"A ora non possiamo permetterci di pensare ad altro che non sia la salvezza, questo è il primo obiettivo da raggiungere, poi vedremo".

Del Ravenna, dopo le settimane di ritiro, che idea ti sei fatto?

"Siamo un buon gruppo, giovane ma con tanti stimoli, stiamo lavorando bene, e di questo sono felice. Ma ovviamente c'è molto da fare ancora, anche se questo non ci spaventa affatto: anzi, è uno stimolo per farci lavorare ancora di più".