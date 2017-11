ESCLUSIVA TMW - Ravenna, lunedì vertice per Rossi. Fumata bianca vicina

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Lunedì sarà il giorno decisivo per il futuro di Giovanni Rossi, terzino classe '89 attualmente svincolato dopo l'esperienza al Santarcangelo, al Ravenna. Il calciatore, che si è allenato a lungo col Forlì dove ha messo alle spalle qualche problema fisico e si è tenuto in forma in attesa di una chiamata, si è aggregato infatti al club giallorosso nei giorni scorsi. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com lunedì ci sarà un vertice fra il direttore sportivo Sabbatini, il presidente Brunelli e l'agente del calciatore Emanuele Benvenuti per definire ufficialmente la posizione del calciatore che è molto vicino alla firma con il club romagnolo tanto da aver declinato altre offerte arrivate in questi giorni. Lunedì potrebbe quindi arrivare la fumata bianca con Rossi che sarebbe così immediatamente a disposizione di mister Antonioli.