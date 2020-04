esclusiva Ravenna, Martorelli: “Xavi e Iniesta idoli, qui sento fiducia. Al mercato pensa papà”

Tutti a casa dal 9 marzo, da quando il Presidente del Consiglio con un DPCM ha imposto distanziamento sociale e isolamento contro il Coronavirus. “Non è facile, è una situazione che ha scosso tutti. Da Ravenna ho raggiunto Prato e sono dalla mia famiglia, sfrutto il momento per godermela e questo è l’unico lato positivo della vicenda”, dice a TuttoMercatoWeb il centrocampista del Ravenna, Carlo Martorelli.

E con gli allenamenti come vi comportate?

“Mi alleno a casa, abbiamo due appuntamenti a settimana su Zoom con la squadra, uno il martedì e il venerdì. Per il resto svolgo gli allenamenti da casa, in attesa di tornare in campo”.

Un bilancio sulla sua stagione?

“Sono in una grande società dove mi trovo bene e il mister Foschi mi ha dato grande fiducia fin dal primo giorno. Ero partito bene, poi ho avuto qualche problema fisico. Sono contento di ciò che ho fatto fin adesso, anche se rispetto all’anno scorso questo non è stato quello che sognavo a causa di qualche infortunio. Ma non vedo l’ora di riprendere”.

Suo padre è Giocondo Martorelli, procuratore. Nel calcio si comporta da agente o da papà?

“Ci sono i pro e i contro. Mio padre è sempre stato un punto di riferimento nella vita di tutti i giorni. Poi nel calcio devi anche dimostrare che quando vai in una squadra non è perché sei il figlio del procuratore. Anzi, lui non mi ha mai agevolato e ho sempre meritato tutto sul campo. Mi da consigli e mi aiuta a migliorare. E poi è un po’ rompiscatole perché quando gioco bene è difficile che mi dica bravo (sorride, ndr). Si comporta più da genitore, poi fa anche la figura del procuratore. Non mi dice mai che ho fatto benissimo. Mi tartassa, vuole sempre che dia di più”.

Il suo modello?

“Da piccolo Xavi e Iniesta. Un idolo italiano in cui mi rivedevo era Marchisio, perché sapeva interpretare più ruoli”.

Dove si vede il prossimo anno?

“Fare il salto di qualità sarebbe qualcosa di speciale. È un sogno. Ma oggi è difficile... insieme a papà farò le mie valutazioni, se arriverà qualche proposta la valuteremo”.

La squadra del cuore?

“Da piccolo tifavo Inter. Poi ho fatto otto anni alla Fiorentina, andavo sempre allo stadio e sono diventato tifoso viola. Facevo il raccattapalle, mi sono sentito un po’ fiorentino. Ma quando mi hanno mandato via la passione per i viola è un po’ svanita. Cerco di dare il massimo per la maglia che indosso”.