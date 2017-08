ESCLUSIVA TMW - Ravenna, Ronchi: "Meritiamo una bella stagione"

L’esordio con la nuova maglia subito da ex: perché il giovane Matteo Ronchi, difensore attualmente in forza al Ravenna, se la vedrà con il Santarcangelo nella prima sfida della Coppa Italia Serie C in programma domani. Sfida da ex, quindi, per il classe ’96, che ha così parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Prime settimane con la nuova squadra: che sensazioni si respirano a Ravenna?

“Veniamo in Serie C da neo promossi, l’entusiasmo è sicuramente tanto, anche perché troviamo di nuovo una categoria che compete al Ravenna, che merita davvero il calcio professionistico. Abbiamo un gruppo importante, che può far la differenza, e ovviamente il primo obiettivo è la salvezza, ma puntando proprio sulla forza del gruppo vedremo quelli che potranno essere i successivi step”.

Oltre alla forza del gruppo che caratteristiche hai riscontrato nel collettivo?

“Sicuramente ci appartengono molto il senso del sacrificio e la dedizione al lavoro, ma il gruppo è davvero il valore aggiunto: non tutti veniamo dal professionismo, e i più esperti stanno dando una grossa mano ai più giovani, sono davvero di esempio. Speriamo, anche in virtù di questo, di subire meno possibile e fare il buon percorso che ci meritiamo”.

La partenza sarà contro la tua ex squadra, il Santarcangelo, nella gara di Coppa. Cosa ti aspetti?

“Mi fa piacere ritrovare una mia ex squadra, anche se comunque, a livello personale, l’anno a Santarcangelo non è stato particolarmente importante, ma rivedo volentieri tante persone che ho lasciato li. Essendo però dall’altra parte della barricata, voglio far bene, e tutti insieme cercheremo di portare a casa questo primo risultato utile”.

La coppa in sostanza è una competizione parallela al campionato: puntate a vincerla?

“Inutile ragionare per traguardi troppo avanzati, pensiamo prima a questa gara e a portarla a casa poi mano mano vedremo quel che sarà”.