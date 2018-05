ESCLUSIVA TMW - Ravenna, Rossi vuole restare. Nonostante le richieste

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Arrivato a fine novembre al Ravenna per rinforzare la corsia mancina della squadra di Mauro Antonioli il difensore Giovanni Rossi è stato fra i protagonisti della seconda parte della stagione dei romagnoli che alla fine non solo si sono salvati, ma hanno anche sfiorato l'accesso ai play off. Schierato spesso come quinto di centrocampo il classe '89 ha mostrato grandi cose anche quando è arretrato nei tre di difesa. Una duttilità che ne ha fatto immediatamente un perno insostituibile del Ravenna nel girone di ritorno tanto da attirare su di sé l'interesse di diversi club. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il calciatore vorrebbe restare in giallorosso visto che a Ravenna si è trovato molto bene. Nelle prossime settimane potrebbero esserci novità sul futuro del difensore mancino in un senso o nell'altro.