Fonte: dalla nostra inviata Claudia Marrone

Massimiliano Alvini, tecnico della Reggiana, ha parlato ai microfoni di TMW a margine dell'incontro con gli arbitri in programma negli uffici della Lega Pro a Firenze: "Quella che sto vivendo è una esperienza straordinaria, con una società nuova e in una piazza che ha fame di calcio. L'addio di Rodriguez? La sua è stata una partenza inaspettata, dovremo fare qualcosa sicuramente prima di gennaio. Vediamo se tamponiamo questa emergenza con un innesto. La riunione con gli arbitri e l'ipotesi VAR? Il VAR in C sarebbe prematuro. Ci sono troppe gare le situazione sarebbe ingestibile. Serve sicuramente più dialogo, più rapporto, anche se negli ultimi anni la situazione è molto migliorata. Appuntamenti come questi servono per crescere e capire le dinamiche che seguono i direttori di gara".