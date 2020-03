ESCLUSIVA TMW - Reggiana, Favalli: "Pensiamo alle soluzioni, no alla caccia all'uomo"

esclusiva Reggiana, Favalli: "Pensiamo alle soluzioni, no alla caccia all'uomo"

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com è intervenuto questa mattina Alessandro Favalli, difensore della Reggiana.

Uno dei calciatori risultati positivi al Coronavirus, ma adesso guarito.

Conta prima la salute: come stai?

"Adesso sto bene, la febbre è passata, ho solo un gran raffreddore. È stato un periodo particolare, non tanto per me, ma per la responsabilità che sentivo verso i miei familiari".

In Italia, purtroppo, è sempre "caccia all'uomo": come hai vissuto questo periodo?

"È vero, si tende sempre a cercare chi è stato a fare una determinata cosa, ma il problema non è quello, si dovrebbe semmai spendere energia nel cercare le soluzioni. Qua dobbiamo fermare un virus che si può contrarre ovunque e trasmettere a chiunque, non sapendo come le persone colpite reagiscono".

Tu adesso stai bene. Non hai paura di stupidi pregiudizi futuri?

"Gli ignoranti c'erano prima, ci sono e ci saranno, ma ora non è questo il mio pensiero. Vedremo più avanti questo".

Il calcio si ferma: è stata forse tardiva la scelta?

"Alla luce dei fatti viene da dire di si, forse prima si era presa con troppa leggerezza la cosa, non rendendosi conto della portata che invece aveva. Lo stop non è bello, dispiace molto, ma era necessario: spero solo che questo brutto periodo passi quanto prima, e ai possa riprendere ogni attività come fatto finora. Si deve ripartire, ma prima occorre pensare alla salute".