ESCLUSIVA TMW - Reggiana, Rozzio: "Teniamo almeno il 3^ posto. Poi vedremo"

Si dice Reggiana e si legge Paolo Rozzio: perché le due "cose" non sono così poi diverse l'una dall'altra, il difensore è sicuramente uno dei punti cardini della squadra, uno di quelli che la maglia se la sente cucita addosso, e che ha visto un club rinascere dalle proprie ceneri. E che ora vuol riportare dove una piazza come Reggio Emilia meriterebbe di stare.

Nel magic moment granata, è proprio il classe '92 a raccontarsi ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Dalla Serie D al terzo posto in C, passando per il ripescaggio: avvolgendo il nastro, che percorso è stato quello della Reggiana?

"Dopo la finale persa a Modena, alla C non pensavamo, ma per fortuna, con un grande investimento della proprietà che voleva davvero il professionismo, le cose sono girate nel verso giusto. La voglia era tanta, un altro anno in D sarebbe stato duro perché la categoria è complessa, non è scontata, e vincere non è facile: poi la Serie C la meritavamo tutti, era il giusto premio. E quando è arrivata ho ripensato a tante cose, agli infortuni, al fallimento: ma la ruota gira. E tutto è poi andato da sè: è stata allestita una squadra forte, è stato scelto un mister di livello che ha un'innovativa idea di calcio e ora stiamo raccogliendo i frutti di tanto lavoro. Vogliamo un campionato da playoff o almeno da medio-alta classifica, ma guardiamo di gara in gara, perché solo così possiamo fare qualcosa di importante".

Il tempo dei bilanci è però vicino, il primo giro di boa non è lontano: dove volete arrivare al termine del girone di andata?

"Siamo a tre punti dalla vetta, ed è ovvio che come minimo vogliamo mantenere il terzo posto. Poi vedremo, ben venga se riusciamo a cogliere qualcosa in più, ma ragionare di partita in partita è la cosa migliore da fare: può sembrare una frase fatta, ma è una realtà, perché nel calcio sono troppe le variabile, e andare troppo oltre rischia di distrarre".

Lunghe le tue esperienze nelle varie squadre, non sei uno che cambia: che bilancio tracci di Reggio Emilia?

"Posso definirla in una parola: bellissima. Dopo Pisa e il lungo percorso in nerazzurro, al momento in cui ho capito che non potevo continuare, ero un po' smarrito, ma a Reggio Emilia ho scoperto un altro mondo, è subito scattato il feeling con l'ambiente e la gente, non solo per quel che concerne il lavoro. Qua mi trovo bene. E dopo quattro anni, posso dire che Reggio è una piazza che consiglio a tutti".

A proposito di Pisa, la piazza che ti ha consacrato al calcio dei grandi. Stai ancora seguendo le vicende dei nerazzurri?

"Assolutamente si. Purtroppo io lasciai quando riuscimmo a centrare la B, poi mi è dispiaciuto vedere che le cose non sono andate nel verso sperato, ma ora la squadra ha la possibilità di mantenere quello che ha conquistato, e sono certo lotteranno fino alla fine. Il campionato è duro, ma Pisa sa reggere gli urti. Per me è una seconda casa, li sono cresciuto non solo come calciatore ma anche come uomo".