esclusiva Renate, Crippa: "Milanese si è scusato. Ribadisco: noi pronti per la B"

Non erano piaciute al Renate le dichiarazioni rilasciate dall'Au della Triestina Mauro Milanese , che, parlando del possibile sorteggio per la quarta promossa in B, aveva parlato di rischio “di far salire squadre come Renate o Pontedera, per citarne un paio, che hanno bellissimi progetti legati ai giovani ma che puntano fondamentalmente sui prestiti e non hanno nemmeno l'ambizione di salire in B".

Immediata la replica del club brianzolo , al quale sono pervenute le scuse dello stesso Milanese. A farlo sapere, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, è il Dg nerazzurro Massimo Crippa:

“Mi ha telefonato Milanese, abbiamo parlato e lui si è scusato per le espressioni utilizzate nelle dichiarazioni odierne: non voleva mancare di rispetto a nessuno. Noi accettiamo le scuse che ci sono arrivate, e ribadiamo l'ambizione di arrivare in Serie B: la società è pronta sotto tutti i punti di vista. Qualora arrivasse un sorteggio, e lo stesso fosse a noi favorevole, siamo pronti dal punti di vista finanziario e di competenze del vario personale a svolgere un campionato inedito. Sarebbe bellissimo”.