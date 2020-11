ESCLUSIVA TMW - Renate, Maistrello: "Se continuiamo sulla strada presa, playoff raggiungibili"

esclusiva Renate, Maistrello: "Se continuiamo sulla strada presa, playoff raggiungibili"

Un Renate in rampa di lancio, un Renate ora in vetta alla classifica del Girone A di Serie C, un Renate che arriva al confronto col Novara nel migliore dei modi.

Compattezza, meccanismi oleati, squadra ben costruita, poco si può dire alle pantere dopo questo straordinario avvio. Di cui i microfoni di TuttoMercatoWeb.com hanno parlato con l’attaccante Tommy Maistrello.

A margine di un’altra grande prova, quella di Carrara, è arrivato il primo posto in classifica: quale è il segreto di questo Renate?

“Qua, sin dal mio arrivo, ho trovato un’ottima società, un gruppo affiatato e focalizzato sul cosa fare, un mister che ha dato una precisa identità di gioco: tutti elementi essenziali per fare bene. Le vittorie contro squadre importanti come Lecco e Carrarese ci hanno dato ulteriore entusiasmo, e credo ci potremmo togliere delle soddisfazioni. Il torneo è molto equilibrato, non c’è un ammazza-campionato come il Monza, dobbiamo sfruttare la situazione”.

Date anche le ultime stagioni, l’obiettivo minimo deve probabilmente essere quello dei playoff…

“E’ chiaro che come singoli e come squadra ci siamo posti degli obiettivi, e se continuiamo sulla strada intrapresa i playoff sono raggiungibili. L’importante è rimanere focalizzati sul lavoro, in un torneo comunque particolare, come particolare è adesso la quotidianità”.

Lo spettro del Covid-19 incide sicuramente. C’è alle volte paura a scendere in campo?

“In Lombardia siamo zona rossa, c’è massima allerta, e tutti noi ci impegniamo per cercare di star quando più possibile lontani da ogni rischio: si sente molto spesso dei contagi nei club professionistici, si deve solo cercare di vivere il quotidiano con attenzione. Paura non è forse la parola giusta, ma è chiaro che il pensiero c’è, anche se è più dopo i 90’ di gara: in campo siamo più concentrati sul da farsi, anche se gli stadi vuoti non sono belli da vedere”.

In campo, da parte tua, la concentrazione non è mancata: quali sono gli obiettivi di Maistrello?

“Non mi piace mai parlare di obiettivi a lungo termine, preferisco concentrarmi sul presente. Sto trovando continuità, e di questo sono felice, poi è chiaro che, da attaccante, spero di segnare quanti più gol possibile per dare un contributo alla squadra e alla società”.

Sei arrivato quasi al gong del mercato, dopo essere ai margini della Fermana: come hai vissuto questo strano mercato?

“Non bene, non era facile non sapere con esattezza quale sarebbe stato il mio destino. Ho firmato 40’ prima del gong, e sono contento di essere approdato in questa realtà. Mi trovo bene, e sono concentrato sulla stagione”.