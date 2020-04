esclusiva Renate, Pizzul: "Giocare solo se in sicurezza. La classifica nostra non è casuale"

vedi letture

"La matematica non sarà mai il mio mestiere", cantava Antonello Venditti. E probabilmente la matematica non sarà mai neppure il mestiere di Luca Pizzul, che però, durante questo periodo di isolamento, sta portando avanti l'università.

Libro di matematica aperto per il difensore del Renate, proprio quando i microfoni di TuttoMercatoWeb.com, lo contattano per sapere come sta vivendo, sia a livello personale che di squadra, questo lungo e incerto momento storico.

Giorni sicuramente particolari: come stai vivendo questo periodo?

"E' un lungo periodo che si è suddiviso in diverse fasi, ci stiamo un po' abituando a quella che è la situazione anche se vorremmo non abituarci mai. Inizialmente non si capiva niente, era allucinante anche il vedere i supermercati vuoti, poi con maggiore chiarezza qualcosa è cambiato. E' ormai più di un mese che siamo chiusi in casa, io sono lontano dalla famiglia, dalla fidanzata, dagli amici, ma per fortuna lo studio mi aiuta, è un modo in più per passare il tempo. Anzi, ho anche perfezionato un po' il modo di cucinare! Poi ci alleniamo seguendo gli esercizi del preparatore atletico, almeno per mantenere il tono muscolare. E' dura, ma ci hanno solo chiesto di rimanere a casa, dobbiamo fare la nostra parte".

Accennavi che sei lontano dalla famiglia, che è a Trieste: come hanno vissuto il saperti, per altro alla prima esperienza fuori casa, in una zona rossa?

"Non solo solo io fuori casa, ma anche mia sorella, che vive a Milano. Per i nostri genitori non è stato facile, la preoccupazione era davvero tantissima, ma per fortuna la tecnologia aiuta, le videochiamate permettono anche un contatto visivo che solo anni fa non poteva esserci. Se proprio doveva succedere, meglio adesso che quando certi vantaggi tecnologici non esistevano".

Indubbiamente un'esperienza che ti ha cambiato. Ma oltre alla situazione straordinaria di questo momento, che bilancio tracci della tua esperienza in Brianza?

"Il livello umano è per forza legato a quello sportivo, e anche se ora è presto per tracciare bilanci, mi sento di dire che sono cresciuto molto, anche a livello di consapevolezza nei miei mezzi. Sportivamente ho imparato anche un altro ruolo, gioco 10 metri più avanti rispetto a quello che avevo sempre fatto, e credo che il calcio di mister Diana sia divertente. Inizialmente non sapevo cosa potevo aspettarmi, era la prima volta che uscivo di casa, ma qua ho trovato un bell'ambiente, una società e un gruppo esemplari: mi ha fatto bene questo anno. Sono stato fortunato a trovare la soluzione giusta".

Un campionato poi di livello, quello del Renate.

"Il gruppo è unito e ha voglia di dimostrare, la nostra posizione di classifica non è un caso, si è raggiunta con il lavoro e l'organizzazione. Qua ci sono ottimi valori umani, e questo fa la differenza: basta vedere che il nostro presidente ci sta vicino anche in questo momento, ha detto che non ci farà mancare nulla. Negli ambienti sani si lavora meglio".

I playoff, in caso di ripresa, non sono ormai un miraggio. Ma si riuscirà a tornare in campo?

"Credo si debba distinguere tra volontà e realismo. Noi giocatori abbiamo davvero voglia di tornare a misurarci sul rettangolo verde, amiamo il nostro lavoro e vorremmo riprendere, chiaramente in condizioni di estrema sicurezza non solo per noi ma per tutto il sistema calcio: non dico di avere tranquillità assoluta, ma quasi. Il problema è appunto il dato reale, la vedo dura. Però aspettiamo".