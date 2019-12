ESCLUSIVA TMW - Renate, Plescia: "Ripeterci al ritorno. Fiducioso nei playoff"

Torna ai vecchi fasti il Renate, che dopo la travagliata stagione scorsa, ha chiuso il girone di andata di Serie C al terzo posto.

Tra i protagonisti di questa eccezionale cavalcata, c'è anche il talento scuola Empoli Vincenzo Plescia, che ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Secondo anno consecutivo in C: a livello personale, che bilancio tracci con il girone di andata ormai in archivio?

"Sono molto felice di come è andato, anche a livello personale, questo primo scorcio di stagione, ho giocato tutte le partite trovando buona continuità. La scelta di sposare il progetto Renate la farei altre mille volte, sono soddisfatto di essere approdato qua".

Bilancio positivo anche a livello di squadra. Vi aspettavate di chiudere la prima parte di stagione al terzo posto?

"Onestamente no. Eravamo partiti per salvarci, ma poi siamo riusciti a giocare in un certo modo facendo determinate cose, e la classifica ha detto altro: ora i piani alti vogliamo mantenerli, se iniziamo bene anche il girone di ritorno non sarà difficile ripeterci. L'importante è non perdere mai la cattiveria agonistica messa in campo finora... si sa, chi ben inizia è a metà dell'opera".

Ci sarà poi il mercato che cambierà gli equilibri.

"Proprio per questo dico che occorre far bene le prime gare del girone di ritorno. Alcune squadre si rinforzeranno e magari prenderanno terreno, altre potranno far peggio che meglio con gli stravolgimenti, ma questo deve riguardarci il giusto, pensiamo a noi e a giocare come sappiamo".