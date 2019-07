ESCLUSIVA TMW - Rende, Ampollini: "Qui l'ambiente giusto per crescere"

La prima vera grande occasione quella che poco tempo fa si è presentata a Federico Ampollini, neo acquisto del Rende, formazione che segnerà la sua prima esperienza tra i professionisti.

I microfoni di Tuttomercatoweb.com, hanno contattato proprio il difensore classe 2000 per le sue prime impressioni in biancorosso.

Sono ormai trascorsi i primi giorni con il Rende: come è stato l'impatto?

"Per prima cosa ci tenevo molto a ringraziare il presidente e in generale tutto il Rende per la fiducia che mi hanno dato, non è da tutti chiamare un giovane per farlo crescere tra i professionisti. Ho trovato un ambiente ottimo, mi sono subito integrato bene con la squadra, ho dei compagni straordinari, e sono felice della scelta fatta, è l'ambiente giusto per crescere".

Adesso devi prepararti all'esordio tra i pro.

"Lo scorso anno a Seregno, in Serie D, ho avuto la mia prima esperienza con una prima squadra, e questo può aiutarmi, ma il cambio di categoria si farà sentire, dovrò fare il doppio di lavoro, ma sono pronto per la gavetta. Voglio dare il mio contributo alla squadra, ci sono le possibilità per fare bene come gruppo ed è ovvio che se il gruppo ha successi anche per il singolo è più facile".

Quanto è stata fondamentale la tappa di Seregno per arrivare a Rende?

"A Seregno sono cresciuto tantissimo, e devo tutto al direttore Gianfranco Multineddu: nel calcio di oggi è difficile trovare persone come lui. Mi ha seguito non solo in campo, ma anche fuori, contribuendo molto alla mia formazione, e se adesso ho avuto questa grande opportunità il merito è anche suo".

I calabresi ti hanno però cercato anche a gennaio: perché non ha deciso l'immediato salto?

"Era troppo presto saltare dalla D alla C a metà stagione, maturare e consolidarmi tra i dilettanti è stato importante. Anche se è ovvio che mi ha poi fatto piacere sapere dell'interessamento del club".

Un torneo sicuramente ostico quello di C: che girone sarà il vostro?

"Il campionato sarà difficile, nel nostro raggruppamento ci sono rose attrezzate per la B, ed è probabilmente il girone più tosto. Ma noi siamo un gruppo coeso, ho subito percepito la gran voglia di lavorare e fare bene, qualche soddisfazione potremmo togliercela".