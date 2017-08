ESCLUSIVA TMW - Rende, in arrivo un biennale per Domenico Franco

Fonte: Luca Esposito

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Ultime sul Rende, raccolte da Tuttomercatoweb.com. Domenico Franco si legherà al club mediante un contratto biennale. Appena il Rende otterrà il ripescaggio in Serie C, il centrocampista classe '92 rescinderà col Monopoli per iniziare questa nuova avventura.