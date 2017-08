ESCLUSIVA TMW - Rende, per l'out sinistro si pensa a Nicolao

© foto di Federico De Luca

Dopo il ripescaggio in Serie C, il Rende si fionda sul mercato. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il club calabrese starebbe valutando l'ingaggio di Giuseppe Nicolao, terzino sinistro classe '94 che nell'ultima stagione ha vestito la maglia dell'Ancona. Duttile esterno scuola Napoli, vanta diverse esperienza in terza serie con le maglie di Melfi ed Alessandria.