ESCLUSIVA TMW - Rieti, Curci: "Programmiamo un futuro roseo"

Fonte: dalla nostra inviata Claudia Marrone

© foto di Matteo Ferri

Presente nel Salone d'Onore del Coni in occasione della compilazione dei calendari di Serie C, Riccardo Curci, presidente del Rieti, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "Chiaramente sarà un campionato per ben figurare e dare soddisfazione alla nostra città. Vogliamo una squadra fatta di giovani per un futuro migliore".

Come è la risposta ricevuta dalla città?

"Abbiamo appena cominciato la preparazione e siamo in fase di trattativa per portare qualche pedina importante ed aumentare l'appeal della squadra. C'è comunque entusiasmo perché l'anno scorso è stato un campionato tribolato, anche se finito con prospettive rosee".

Quali sono gli obiettivi del Rieti, anche sul mercato?

"Chiaramente stiamo lavorando ed è inopportuno fare nomi. Cercheremo di fare qualcosa anche prima della Coppa Italia, visto che ci sarà anche il derby contro la Ternana".