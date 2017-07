ESCLUSIVA TMW - Riunione in Lega, Sabato: "Copertura degli stipendi e controlli"

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

Si è svolta ieri la riunione nella sede fiorentina della Lega Pro tra i vertici della stessa, l'AIC e una rappresentanza di calciatori di Maceratese, Mantova e Messina. Soddisfazione da parte della Lega, ma per saperne di più i microfoni di TuttoMercatoWeb.com raggiungono Rocco Sabato, difensore ex Maceratese, che era presente all'incontro.

L'incontro che ieri si è svolto in Lega è stato definito da Gravina proficuo: è lo stesso pensiero di voi calciatori?

"L'incontro è stato proficuo nel senso che si è cercata la soluzione per coprire le inadempienze che alcune società hanno avuto con la fidejussione e il fondo di solidarietà, siamo a un buon punto. Il 20 ci sarà un consiglio federale dove sarà formalizzata una proposta, poi tra intorno al 4-5 agosto i fondi arriveranno, le date dipenderanno molto dalle varie compagnie assicurative. A ogni modo noi calciatori abbiamo chiesto la copertura degli stipendi, ognuno analizzando il suo caso".

Non è mai stato proposto un prototipo di comitato etico che possa vigilare sui personaggi che si avvicinano al calcio?

"Si, certo, è stato proposto, e Gravina vorrebbe anche il Daspo per determinati soggetti che vanno allontanati dal mondo dello sport in generale, non solo del calcio, ma né la Lega né l'AIC hanno le competenze: sono azioni che devono essere messe in pratica dalla FIGC o da chi sta ancora più sopra, perché il discorso diventa statale, si parla praticamente di un'azienda".

Ma il format a 60 squadre è effettivamente sostenibile?

"Si, è un format che si può portare avanti ma con regolamenti più rigidi. Vanno eliminati, ripeto, certi personaggi dallo sport, e coprire le inadempienze per poter iniziare a dare una sostenibilità successiva e duratura".

Sei reduce dall'esperienza di Macerata: era prevedibile la fine che poi è stata?

"Devo dire di si. La speranza era quella di tenere in piedi il club, ma troppe proprietà, una peggio dell'altra, si sono susseguite, ingigantendo i debiti e ponendo fine alla storia del club. Noi giocatori abbiamo anche evitato la messa in mora perchè ci era stato garantito che sarebbero arrivati imprenditori seri, ma quelle sono rimaste solo parole".

Con Spalletta, il presidente subentrato, c'è stato anche un acceso confronto: cosa è successo in quello specifico caso?

"I problemi nascono ancora prima, ovvero da quando la Tardella, pur di liberarsi della società, ha venduto al primo che ha trovato. Spalletta poi non ha rispettato la scadenza di febbraio, noi abbiamo per un pò tollerato la situazione rispettando i suoi presunti problemi personali, poi abbiamo chiesto un chiaramento, anche per definire quello che era il nostro volere: o pagava o se ne andava, la società l'avremmo mandata avanti noi in una sorta di autogestione. La risposta non è ovviamente arrivata, anzi, il presidente ha tentato di aggredirci e non si è fatto più vedere. Se abbiamo terminato la stagione è solo grazie ai tifosi e a qualche facoltoso di Macerata che aveva a cuore le sorti della squadra".

Come sarà quindi il futuro in relazione agli arretrati?

"A Macerata abbiamo riscosso i mesi di novembre, dicembre e gennaio grazie alla fidejussione, quella almeno era buona, e adesso, con la seconda parte della stessa, dovrebbero coprire altre tre mensilità. Nel caso ci sarà il fondo di solidarietà".