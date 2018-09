ESCLUSIVA TMW - Robur Siena, Il ds Dolci: “Pronti in caso di ripescaggio”

Casertana, passi avanti per l'attaccante Floro Flores

Padova, Mandorlini verso il reintegro in rosa

Coppa Italia Serie C, il Potenza vince e avanza nella competizione

V. Entella, Martinho: "Qui per tornare subito in Serie B"

La Sicilia: “Catania in B. Domani il giorno del... Giudizio”

Siena, in caso di Serie B occhi su Rolando della Samp

Casertana, colpo in attacco: ha firmato Floro Flores

Pro Piacenza, Ledesma: "Non sono qui per svernare"

Pro Vercelli, Secondo: "Fiduciosi per domani. Sappiamo di aver ragione"

Ternana, Ranucci: "Vogliamo la B. In tribunale o sul campo"

Anche il Pisa punta il terzino ex Siracusa Liotti

Robur Siena, Il ds Dolci: “Pronti in caso di ripescaggio”

Braida sul Monza: "Galliani e Berlusconi non possono stare senza calcio"

Ravenna, nota sulle voci societarie: "Nessuna trattativa in essere"

A proposito di categoria. Chiaro che in caso di ripescaggio tornerete sul mercato... “Domani ci sarà il verdetto. Tutte le società aspettano con interesse, se saremo ripescati ci faremo trovare pronti. Ma è un pensiero che oggi non sto facendo”.

L’obiettivo di quest’anno? “Vogliamo fare bene. Abbiamo cercato di dare al nostro allenatore una squadra che giochi a calcio. Sono arrivati giovani interessanti pronti a spiccare il volo, abbiamo fatto cinque patrimonializzazioni e messo dentro gente esperta. Chiaramente, con il dubbio della categoria, non è semplice poter fare delle scelte e quindi abbiamo prediletto giovani di prospettiva con delle qualità”.

