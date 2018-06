ESCLUSIVA TMW - Robur Siena, per la difesa c'è Dametto dell'Olbia

© foto di Sandro Giordano

Sirene toscane per Paolo Dametto, difensore classe ’93 che ha già dato il suo addio all'Olbia. Secondo quanto raccolto da TMW, il centrale sardo sarebbe infatti nel mirino della Robur Siena, attualmente impegnata nelle semifinali dei playoff di Serie C, ma già al lavoro per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione.