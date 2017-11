ESCLUSIVA TMW - Rossi si allena col Forlì. In attesa di una chiamata dalla C

© foto di Claudia Marrone/TuttoLegaPro.com

Il terzino classe '89 Giovanni Rossi è pronto a ripartire. Dopo aver terminato la scorsa stagione contribuendo alla salvezza del Santarcangelo il difensore è rimasto svincolato e ha approfittato di questi primi mesi della stagione per risolvere qualche noia fisica di poco conto che appare ormai alle spalle. Attualmente Rossi si sta allenando con il Forlì, club che milita in Serie D dove ha recuperato la migliore condizione, in attesa di sviluppi futuri. Rossi infatti non è stato messo sotto contratto dal club biancorosso e attende una chiamata dalla Serie C visto il curriculum importante alle spalle con circa 250 presenze accumulate negli anni con le maglie di Cesena, Foligno, SPAL e Santarcangelo nella terza serie professionistica. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione in queste ultime sono già arrivati alcuni sondaggi da qualche squadra importante di Serie C che il giocatore sta valutando per trovare la soluzione migliore per ripartire e rimettersi in gioco.