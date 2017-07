ESCLUSIVA TMW - Russo verso il no alla CAN PRO

Carmine Russo © foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’ex arbitro di Serie A Carmine Russo, uscito dalla CAN A dopo la scorsa stagione, era stato ufficializzato come Organo Tecnico della CAN PRO. Avrebbe dovuto quindi lavorare a stretto contatto con il designatore Danilo Giannoccaro, ma le ultime indiscrezioni riferiscono che Russo avrebbe declinato la proposta perché avrebbe ricevuto offerte per diventare dirigente sportivo: sembrava vicino al Napoli, società di Serie A, ma alla fine avrebbe scelto la Casertana, club già iscritto in C, per cui farebbe il team manager. Seguiranno sviluppi.