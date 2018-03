ESCLUSIVA TMW - Santarcangelo: K. Zeman in viaggio verso la Romagna

© foto di Daniele Liggi/TuttoCagliari.net

Sono ore decisive per il futuro della panchina del Santarcangelo. Come già emerso il nome più caldo è quello di Karel Zeman, tecnico ex della Reggina. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione l'allenatore è in questo momento in viaggio con destinazione Romagna per incontrare la dirigenza del club e mettere nero su bianco l'accordo fino al termine della stagione.