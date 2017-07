ESCLUSIVA TMW -Santarcangelo, tre club su Cesaretti. Modena in pole

Fonte: Marco Conterio

© foto di Federico Gaetano/TuttoLegaPro.com

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione tre club di Serie C si sarebbero mossi per l'attaccante Christian Cesaretti, classe '87, del Santarcangelo. Si tratta di Paganse, SudTirol e Modena con gli emiliani al momento in pole.