ESCLUSIVA TMW - Savoldi: "La B è sotto controllo, in C vanno ridotte le squadre"

Il panorama calcistico italiano decisamente in fermento per quel che riguarda Serie B e Serie C, che stanno ancora definendosi ognuna con i suoi "intoppi" più o meno burocratici: ma il campo parla, la Tim Cup è già in scena e i primi verdetti sono emessi. Per il punto della situazione, i microfoni di TuttoMercatoWeb.com contattano l'ex attaccante Gianluca Savoldi.

La Lega B rischia il commissariamento, sarà decisivo questo mese: che idea ti sei fatto in merito? E, soprattutto, cosa rischia secondo te la categoria?

"Lotito ormai lo conosciamo, è uno tosto e la negoziazione spesso si risolve all'ultimo secondo, come avviene nel calciomercato, è il suo modus operandi: è un uomo di capacità straordinarie ma si sa, gli piace comandare... Dal mio punto di vista è tutto sotto controllo, chi c'è sarà saprà cosa fare. La B ha un potenziale infinito".

Si è tanto parlato di Serie C a 60 squadra, per poi ridurle a 56 con tutte le anomalie del caso e le rivisitazioni che comporteranno playoff e playout. E le conseguenti polemiche. In che direzione sta andando questa terza serie?

"Non entro nel merito delle decisioni dei giudici, conosco bene il regolamento, ma il diritto sportivo non è il mio territorio. A prescindere da questo la C deve tornare a 36 squadre, altro che a 56!"

Mentre si aspetta l'iniziato dei vari campionati, la Tim Cup è intanto arrivata al secondo turno: cosa ti aspetti dalle gare odierne?

"Premesso che la Coppia Italia sembra diventato ormai il "torneo del condominio" per questa formula che tutela i grandi club, le ragioni sono ovvie, ma che sarebbe giusto tornasse come era. Altrimenti, a questo punto, farebbero prima a separare le varie categorie anche nella coppa. Detto questo, vedo bene nel prossimo turno la Triestina di Sannino che ha cominciato alla grande e chissà, potrebbe fare uno sgambetto al Pescara, non si può mai dire. Ottimo inizio anche dell'Alessandria che ha preso un grande allenatore, Cristian Stellini che ha rinunciato ad un super contratto con il Chelsea dove lo attendeva il suo Maestro Antonio Conte. Fortissimo il mio Pisa che potrebbe passare il turno casalingo con il Frosinone. Ma Bari-Parma è la partita da non perdere..."