ESCLUSIVA TMW - Scappini: "La Reggiana non è scendere di categoria"

"Effettivamente quella di mercoledì è una serata da non dimenticare, il Centenario non capita tutti i giorni, e segnare cento gol in campionato proprio in quella data è stato bellissimo": un mercoledì da leoni quello della Reggiana, che proprio due giorni fa ha festeggiato i 100 anni, regalandosi la vittoria contro il Carpi, arrivata grazie anche alla rete di Stefano Scappini, che ha aperto così l'intervista a Tuttomercatoweb.com.

Ma attenzione, come sottolinea il giocatore "mercoledì è già passato", alle porte c'è un'altra sfida.

Messo da parte l'entusiasmo, vi attende l'Arzignano, che, come voi, arriva dalla Serie D.

"La gara di domenica sarà più difficile della precedente, noi dobbiamo rimanere umili e con i piedi per terra, due giorni di festa non devono deconcentrarci. Abbiamo l'obbligo di guardare gara per gara, ricordandoci che l'Arzignano vorrà fare punti, e ci darà del filo da torcere".

Tu arrivi da svariati anni di B: perché la scelta di scendere in C?

"A Reggio Emilia non è scendere di categoria, è una di quelle piazze che hanno fatto la storia del calcio, non si può rifiutare. Spero adesso di ripagare tutta la loro fiducia, arrivo da un anno sfortunato dove sono stato fuori 17 partite a causa della pubalgia, ma ora sto bene. Qui ci sono tutte le componenti per fare bene, non solo a livello personale, si intende, ma anche di squadra".

Come hai ritrovato la Serie C dopo qualche tormentata stagione che tu hai visto solo da lontano?

"Il livello si è sicuramente alzato, adesso con le nuove regole è tornato a giocare chi merita, tanto i giovani se devono esplodere lo fanno tranquillamente: chi è bravo emerge, come accadeva anni indietro. Chi vuol ambire a qualcosa di importante è giusto che lo faccia nella maniera che ritiene più idonea. Ho trovato molte squadre preparate, la C adesso è una sorta di B2".

Stefano Scappini, invece, a livello personale, che obiettivi si pone?

"Il mio obiettivo è intanto quello di far bene per la squadra, e si segnare quanti più gol possibile. Sono ormai dodici anni che do la stessa risposta, ma non è una frase fatta, credo davvero che un giocatore questo debba fare: non è uno sport individuale, a calcio si gioca di squadra. E badate bene, non in 11, ma in 20-25, a seconda di quanti siamo in rosa".