ESCLUSIVA TMW - Sicula Leonzio, Camilleri ha firmato un biennale

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Nuovo difensore in arrivo per la Sicula Leonzio. Secondo quanto raccolto da TMW il club siciliano si è assicurato Vincenzo Camilleri, centrale difensivo classe 1992 lo scorso anno al Teramo, che ha firmato il proprio contratto poco fa. Per lui contratto di due anni.