esclusiva Sicula Leonzio, Lescano: "I presidenti vivono un momento difficile"

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com è intervenuto l’attaccante della Sicula Leonzio Facundo Lescano per commentare il momento che vivono i club di Serie C. “Speriamo di ripartire presto - ha detto l’attaccante - a tutti manca il campo di gioco. La Sicula Leonzio viveva un momento magico prima dello stop, ma la vita e la salute vengono prima di qualsiasi altra cosa. È difficile vivere questo momento, speriamo possa concludersi presto e il mondo possa tornare alla normalità”.

Lescano poi spiega un passaggio dell’intervista rilasciata ieri al quotidiano spagnolo Marca.com: “In Serie C, non ci sono le stesse condizioni economiche delle categorie superiori. Molti presidenti potrebbero attraversare momenti non semplici, perché vivono con imprese e attività che oggi non lavorando sono in difficoltà, non perchè non vogliano ma perchè non possano. È un discorso generico, senza riferimenti particolari. Fermo restando che io sono un giocatore della Sicula Leonzio e l’ultimo pensiero è che potrei perdere degli stipendi, anche perché in questo momento ci sono in ballo le vite umane e mi auguro esclusivamente il ritorno alla normalità. La Sicula Leonzio è una società sana, che non fa mancare nulla ai giocatori, e non ha mai avuto ritardi nei pagamenti. In termini generali ritengo che il sistema calcio e la Serie C debbano fare compattezza, ognuno facendo la propria parte, in questo momento delicato per unirsi e trovare la soluzione migliore per guardare avanti”.