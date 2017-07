ESCLUSIVA TMW - Sicula Leonzio, piace Bollino

Mauro Bollino © foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, sull'esterno d'attacco Mauro Bollino (classe 1994, 32 presenze e 5 reti in campionato messe insieme tra Taranto e Paganese) c’è un forte interesse della Sicula Leonzio, formazione di Lentini promossa in Serie C lo scorso maggio. Seguiranno sviluppi.