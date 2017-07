ESCLUSIVA TMW - Sicula Leonzio, vicino Arcidiacono dell'Arezzo

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, l'attaccante classe '88 Pietro Arcidiacono sarebbe vicino alla Sicula Leonzio, club siciliano nepromosso in Serie C. L'esterno offensivo ex Cosenza nell'ultima stagione ha vestito la maglia dell'Arezzo con la quale ha raccolto trenta gettoni di presenza siglando anche due reti.