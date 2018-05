ESCLUSIVA TMW - Siracusa, duello con la Vibonese per Vazquez

Sono le due milanesi le squadre che più delle altre hanno potuto contare sul supporto dei tifosi nella Serie A 2017/18. Lo scrive il sito Stadiapostcards.com, che dopo l'ultimo turno di campionato mette in evidenza le presenze complessive allo stadio e la media spettatori squadra...

Serie A, la classifica spettatori definitiva: Inter in vetta, poi Milan e Napoli

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il Siracusa e la Vibonese avrebbero adocchiato Federico Vazquez , attaccante argentino classe '93 che nella stagione appena terminata ha siglato venti gol in ventinove apparizioni nel girone I di Serie D con la maglia del Troina.

