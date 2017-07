ESCLUSIVA TMW - Siracusa, può tornare Mancino

Nicola Mancino © foto di Giuseppe Scialla

Nicola Mancino dopo sei anni può tornare a vestire la casacca azzurra del Siracusa: stando alle ultime indiscrezioni, il centrocampista offensivo trentatreenne avrebbe in programma di firmare stasera il contratto che avrà validità fino al giugno 2018. Mancino avrebbe peraltro rescisso con la Fidelis Andria, suo precedente club, per poter tornare a parametro zero a Siracusa, dove era già stato nella stagione di Prima Divisione 2010-2011 realizzando 12 gol (suo record personale).