esclusiva Sottili: "Casertana? Rispettate le regole, ma si possono trovare soluzioni migliori"

vedi letture

Sta tenendo banco, in queste ore, la querelle legata alla gara tra Casertana e Viterbese, che, a causa del Covid-19 che ha colpito la squadra, è scesa in campo con soli 9 calciatori, di cui due febbricitanti e oggi risultati positivi al virus. “Capisco che ci siano delle regole da rispettare ma in un momento storico così particolare talvolta con un po’ di buon senso si possono trovare le soluzioni migliori”, è stato il commento di mister Stefano Sottili, interpellato dai microfoni di TuttoMercatoWeb.com per un parere sul momento della Serie C, categoria che sta continuando a osservare attentamente in attesa della giusta chiamata.

Sarebbe stato forse opportuno uno stop dei campionato come è successo in D?

"Assolutamente no. Anche in Serie D lo stop è stato minimo, adesso si sta cercando di recuperare, ma a livello di Serie C, per fortuna, si è dato continuità di posizione rispetto alla scorsa stagione, quando il torneo è proseguito con gli spareggi promozione e salvezza. Le stagioni vanno portate a termine, mi fa piacere vedere che si sia andati avanti".

La C è sempre nell'occhio del ciclone, ma è giusto evidenziare anche le cose buone: come a esempio l'approdo su Sky e addirittura oltreoceano.

"E' finalmente arrivato il momento di dare ai club possibili entrate fresche, in un anno sicuramente particolare, ed è molto positivo l'aver portato il prodotto anche all'estero, dovevo vivono tanti nostri connazionali che finalmente potranno seguire la loro squadra del cuore".

E' però giunta anche l'ora che il Governo italiano arrivi in sostegno della categoria?

"Il Governo avrebbe già dovuto aiutare i club calcistici, la Serie C è più penalizzata dei campionati professionistici, e questo è un dato di fatto. Servono gli aiuti per le società, la situazione era difficile già prima, ora sta divenendo insostenibile".

Andiamo però al campo: un mese intenso questo di dicembre. Quanto pesa giocare ogni tre giorni?

"Giocare ogni tre giorni pesa tantissimo, non si possono preparare le gare nei classici cinque giorni di lavoro, e diviene quindi importantissimo tutto quanto è stato fatto prima. Per chi poi subentra adesso in panchina, è ancora più complicato incidere su organizzazione e condizione atletica".

A proposito: a breve aprirà il calciomercato. Che sessione sarà?

"Il mercato è sempre un'incognita. Non conosciamo le disponibilità delle società, ma credo sarà un mercato fatto di incastri con tanti scambi per uscite ed entrate, non molti club saranno disposti a fare innesti in caso di mancate partenze".