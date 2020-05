esclusiva Stop alla C. Ad Monopoli: "No voto plebiscitario alla proposta della 4^ promossa"

A commentare l'esito dell'assemblea odierna di Lega Pro, dalla quale è emersa la proposta che sarà portata al Consiglio Federale (promozione in Serie B delle tre società prime nei rispettivi gironi e del Carpi per meriti sportivi, blocco alla retrocessioni in Serie D e niente ripescaggi dalla medesima categoria, come ha affermato il presidente Francesco Ghirelli a TMW ), è stato l'Ad del Monopoli Alessandro Laricchia, che si è così espresso ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: "In merito ai primi quattro quesiti, che riguardavano la sospensione del campionato con conseguente cristallizzazione della classifica, il blocco delle retrocessioni, il passaggio delle prime di ogni girone e il blocco dei ripescaggi dalla D, c'è stata unità di intenti, un voto plebiscitario, mentre in merito alla quarta promozione c'è stata una maggioranza relativa, con sei unità di scarto".

Cosa aveva richiesto quella che a ora è una minoranza, per così dire?

"Di poter disputare i playoff, quello che poi vorremmo anche noi. Pur rispettando il volere dell'assemblea, credo che questo aspetto sarà oggetto di discussione, non è trascurabile il numero di squadre che ha richiesto tale provvedimento, le promozioni sarebbe meglio deciderle sul campo".

Capitolo promozioni, ma dalla D: le prime saliranno. Si allarga il numero di club in C, o si tiene conto del fatto che tanti non riusciranno a iscriversi?

"Per come stanno a ora le cose, credo che il 60-70% di club non riuscirà a prendere parte al prossimo torneo di Serie C, avrà problemi. Per cui non si vedrà un sovrannumero".