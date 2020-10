esclusiva Tacopina e il Catania: "Voglio riportarlo in alto. Ora riducano il debito"

vedi letture

Joe Tacopina e il Catania. Una trattativa che è entrata nel vivo dopo la proposta ufficiale presentata nella giornata di ieri. L'avvocato italo americano è pronto a ripartire e a farlo da una piazza importante, che è stata a un passo dal baratro, dal fallimento, e che da troppi anni galleggia in Serie C. "Su Youtube c'è un video pazzesco dei tifosi del Catania: sconfitta per 7-0 all'Olimpico e a ogni rete presa, invece che perdersi d'animo, incitavano ancora di più la squadra. Settore ospiti pieno, louder and louder col passare dei minuti, nonostante tutto. Meraviglioso, mi sono innamorato". Lo spiega da Venezia, in esclusiva a Tuttomercatoweb.com, dopo esser stato in Sicilia per accelerare con la trattativa.

Non nasconda la modestia: lei è un presidente che ha fatto già la storia del calcio italiano. Dalla B alla A al Bologna, poi nei due anni successivi presidente del Venezia dalla D alla B.

"E l'obiettivo, qualora tutto dovesse andare in porto, sarebbe riportare il Catania dove merita. E' tra le grandi piazze d'Italia come fan base, è in una zona d'Italia stupenda e ha un gioiello come Torre del Grifo".

Real estate che sono alla base anche del vostro interesse.

"Fanno parte dei fattori che portano me, i miei soci e i miei manager, a volere fortemente il Catania Calcio. Torre del Grifo è il centro sportivo più bello in Italia e tra i più all'avanguardia in Europa, non può certo essere quello di un club di Serie C. C'è un potenziale enorme non espresso in questo club".

E tanti anni, gli ultimi, difficili.

"Con un debito pesante da risolvere. Una financial mess: il messaggio che abbiamo dato ora a SIGI, gli attuali proprietari del club, è quello di ridurre il debito".

Che ammonta a?

"Sessanta milioni... Il Catania sta pagando gli errori di gestione degli anni passati. 18 sono solo di tasse: capisco i 30 per l'investimento su Torre del Grifo, sugli asset, ma è il restante che non ci convince. Che va ridotto".

E gli attuali proprietari?

"Si sono detti ottimisti sulla risoluzione e sulla riduzione del debito per portare a termine la cessione".

Parliamo di tempistiche.

"Tra dieci giorni l'offerta dovrebbe essere sul tavolo se tutto, planning sul debito compreso, tornerà, per essere accettata. E per la conclusione no rush, nessuna fretta, tutti i tasselli devono essere al loro posto".

E vuole metterli con Giovanni Gardini.

"Il fatto che un CEO di questa portata, che è stato all'Inter e in grandi piazze, sia pronto a sposare il progetto Catania, dà il peso delle nostre intenzione. Viene per riportare con me il club in A. Gli ingredienti ci sono tutti e io amo le sfide".

Come a Roma, come a Bologna, come a Venezia.

"Amo le scalate, no? Catania è una sfida bellissima e voglio davvero, col cuore, che vada a buon fine, come i miei partner".