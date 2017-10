ESCLUSIVA TMW - Teramo, Fratangelo: "Felice per il gol, daremo sempre tutto"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Ha segnato domenica contro il Santarcangelo. Adesso Alessandro Fratangelo, attaccante classe '98 del Teramo, ha concesso una intervista esclusiva al microfono di Tuttomercatoweb.com. "Sono entrato per fare bene, per dare il massimo. Mi sono trovato davanti alla porta e - ha detto - ho segnato. La prestazione della squadra? E' stata una partita difficile, il Santarcangelo arrivava da brutta prestazione e ci tenevano a riscattarsi. Abbiamo recuperato, peccato per la mancata vittoria ma ci va bene il pareggio".

Domenica c'è la trasferta sul campo dell'Albinoleffe. "Affrontiamo una squadra molto forte e compatta. Sarà difficile affrontare questa partita".

Cosa temi? "E' una squadra difficile, sta trovando serenità e ha un bel gruppo. Da molti anni gioca insieme".

Qual è il vostro obiettivo? "Vincere, poi si vedrà partita dopo partita. Noi pensiamo sempre a dare il massimo. Poi si vedrà".