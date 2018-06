ESCLUSIVA TMW - Terigi verso l'addio alla Pistoiese. 5 club lo seguono

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il difensore centrale della Pistoiese Leonardo Terigi, classe '91, potrebbe lasciare il club toscano al termine della stagione. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com sul calciatore ci sono diversi club di Serie C con Pro Vercelli, Pordenone e Piacenza in prima linea, mentre Gubbio e Arezzo attendono alla finestra eventuali sviluppi. La prossima settimana potrebbe essere decisiva per decidere dove giocherà il difensore.