ESCLUSIVA TMW - Trapani, altro colpo alla Coronado: Cescon e Dambros in ritiro

© foto di Alessio Alaimo

Sulle orme di quanto fatto con Igor Coronado. Per riprovare il colpo. Due brasiliani partiranno in ritiro con i granata, saranno valutati e poi eventualmente ingaggiati. Si tratta di Guilherme Cescon, terzino sinistro classe 95 e Guga Dambros, attaccante classe 96. Sulla scia di Coronado, assistiti dallo stesso agente che portò in granata il nuovo acquisto del Palermo. Il Trapani ci riprova, Cescon e Dambros in granata...