ESCLUSIVA TMW - Trapani, per Taugourdeau contratto triennale

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Manca praticamente solo l'ufficialità per lo sbarco a Trapani di Anthony Taugourdeau. Secondo quanto raccolto da TMW il centrocampista francese in uscita dal Piacenza in queste ore firmerà il contratto con il club siciliano e diventerà a tutti gli effetti un nuovo elemento della rosa di mister Calori. Per Taugourdeau contratto di durata triennale.