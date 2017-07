ESCLUSIVA TMW - Trapani, può tornare Fulignati

© foto di Federico De Luca

Trapani al lavoro, alla ricerca di un portiere. Potrebbe esserci un gradito ritorno. Si tratta di Andrea Fulignati del Palermo. L'idea potrebbe essere quella di inserirlo nell'operazione Coronado, in prestito. Fulignati ha estimatori anche in serie B, dove lo valutano Cesena e Ascoli. Ma il Trapani potrebbe riabbracciarlo, per una stagione da protagonista...