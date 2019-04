“L’arrivo di Rosati? Il direttore sportivo del Trapani sono io, la gestione di staff e squadra rimane a me”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Trapan, Raffaele Rubino. “La nuova proprietà si sta strutturando ma non interferisce sulle questioni tecniche nell’immediato”.

Manca qualche punto per confermarvi secondi. Obiettivo Serie B?

“Tanti sperano in questo traguardo, la nostra volontà è quella di fare contenta la città. Ci mancano due-tre punti per blindare il secondo posto, è un traguardo importante in un anno dove questo sembrava impensabile. Vogliamo guadagnarci la seconda posizione, che è ciò che meritiamo. La Juve Stabia non si è più fermata. Da testa di serie affronteremo i playoff in maniera orgogliosa cercando di arrivare nelle migliori condizioni”.