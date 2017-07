ESCLUSIVA TMW - Trapani, salta Bobb. Ai dettagli per Taugourdeau

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Trapani al lavoro sul mercato. Salta l'arrivo del centrocampista del Chievo Verona Yusupha Bobb. Un profilo che la società granata aveva valutato, ma non ci sono le condizioni. Ultimi dettagli da limare invece, probabilmente in queste ore, per l'arrivo a Trapani del centrocampista del Piacenza, Anthony Taugourdeau. Il Trapani si muove, salta Bobb ed è in arrivo Taugourdeau...